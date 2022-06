Homem é atacado e esfaqueado pelas costas em Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um homem foi atacado e esfaqueado na madrugada deste sábado (11) quando voltava para sua residência localizada na Rua Ceará, em Ivaiporã.

Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), por volta das 2h15 a equipe foi solicitada para a Rua Ceará para prestar um apoio em uma situação onde um homem foi ferido por arma branca.

No local foi encontrado a vítima junto de sua esposa e alguns populares, foi constatado que o mesmo estava com ferimentos, que ele disse ter sido por faca.

Ele contou aos policiais que estava chegando em sua residência quando sentiu que por trás veio uma pessoa e desferiu o golpe de faca, mas não conseguiu identificar o autor.

Sua esposa informou que também não identificou o autor, não conseguiram nem passar alguma característica. Os populares que estavam no local disseram que apenas tomaram conhecimento da situação após o ocorrido e não visualizaram nenhum suspeito.

Após a chegada da equipe chegou também a equipe do SAMU que prestou atendimento e o encaminhou para o Instituto de Saúde Bom Jesus.

Os policiais realizaram buscas pelas imediações com intuito de localizar algum suspeito, porém sem êxito. A polícia vai investigar o caso e apurar as circunstâncias do ataque contra a vítima.