Homem é atacado com faca e fica gravemente ferido em Cruzmaltina
Vítima foi agredida dentro de casa após uma discussão e transferida para um hospital de Ivaiporã. Dois suspeitos foram presos
Um homem ficou gravemente ferido após ser atacado com uma faca dentro de uma casa na Avenida Brasil, em Cruzmaltina, na madrugada desta segunda-feira (24). Dois suspeitos foram presos pela Polícia Militar.
Segundo a vítima, ele chegou à residência e encontrou dois irmãos, um homem e uma mulher. Após uma discussão, o homem teria atingido sua cabeça com um objeto.
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Na sequência, a mulher teria usado uma faca de cozinha e atingido o homem no peito, nas costas e no rosto.
Vizinhos acionaram o socorro médico e a Guarda Municipal. Como não havia viatura disponível, a Guarda pediu apoio à Polícia Militar.
Os policiais foram até o endereço e prenderam os dois suspeitos. Segundo a PM, ambos confessaram a participação na agressão.
Os envolvidos passaram por exames no Hospital Municipal de Faxinal e depois foram encaminhados à 53ª Delegacia Regional de Polícia.
A vítima, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para um hospital de Ivaiporã.
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