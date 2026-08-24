Homem é atacado com faca e fica gravemente ferido em Cruzmaltina

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Vítima foi agredida dentro de casa após uma discussão e transferida para um hospital de Ivaiporã. Dois suspeitos foram presos

Um homem ficou gravemente ferido após ser atacado com uma faca dentro de uma casa na Avenida Brasil, em Cruzmaltina, na madrugada desta segunda-feira (24). Dois suspeitos foram presos pela Polícia Militar.

Segundo a vítima, ele chegou à residência e encontrou dois irmãos, um homem e uma mulher. Após uma discussão, o homem teria atingido sua cabeça com um objeto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Motorista é preso por embriaguez após carro bater em poste em Ivaiporã

Na sequência, a mulher teria usado uma faca de cozinha e atingido o homem no peito, nas costas e no rosto.

Vizinhos acionaram o socorro médico e a Guarda Municipal. Como não havia viatura disponível, a Guarda pediu apoio à Polícia Militar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os policiais foram até o endereço e prenderam os dois suspeitos. Segundo a PM, ambos confessaram a participação na agressão.

Os envolvidos passaram por exames no Hospital Municipal de Faxinal e depois foram encaminhados à 53ª Delegacia Regional de Polícia.

A vítima, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para um hospital de Ivaiporã.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos