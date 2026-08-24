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LESÃO CORPORAL GRAVE

Homem é atacado com faca e fica gravemente ferido em Cruzmaltina

Vítima foi agredida dentro de casa após uma discussão e transferida para um hospital de Ivaiporã. Dois suspeitos foram presos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é atacado com faca e fica gravemente ferido em Cruzmaltina
Autor Polícia atendeu ocorrência na Avenida Brasil, em Cruzmaltina - Foto: Reprodução/Ilustração

Um homem ficou gravemente ferido após ser atacado com uma faca dentro de uma casa na Avenida Brasil, em Cruzmaltina, na madrugada desta segunda-feira (24). Dois suspeitos foram presos pela Polícia Militar.

Segundo a vítima, ele chegou à residência e encontrou dois irmãos, um homem e uma mulher. Após uma discussão, o homem teria atingido sua cabeça com um objeto.

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Na sequência, a mulher teria usado uma faca de cozinha e atingido o homem no peito, nas costas e no rosto.

Vizinhos acionaram o socorro médico e a Guarda Municipal. Como não havia viatura disponível, a Guarda pediu apoio à Polícia Militar.

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Os policiais foram até o endereço e prenderam os dois suspeitos. Segundo a PM, ambos confessaram a participação na agressão.

Os envolvidos passaram por exames no Hospital Municipal de Faxinal e depois foram encaminhados à 53ª Delegacia Regional de Polícia.

A vítima, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para um hospital de Ivaiporã.

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ataque com faca CRUZMALTINA feridos POLICIA MILITAR prisão de suspeitos violência domestica
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