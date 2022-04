Homem é assassinado a tiros no bairro JK, em Faxinal

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um homem foi morto a tiros na manhã deste sábado (19), na cidade de Faxinal. O crime aconteceu no bairro JK, próximo a residência da vítima. De acordo com informações de populares, a vítima, Pedro Carlos Vacheski, conhecido como ‘Pedro Buaia’ era morador do bairro.

No início da manhã, ele teria saído e quando ja estava na rua à aproximadamente um quarteirão da residência foi surpreendido pelos atiradores, que efetuaram disparos com arma de fogo. Pelo menos duas pessoas teriam participado do crime.

A vítima chegou a ser socorrida Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado para o Hospital Municipal, mas não resistiu.

A polícia ainda trabalha para tentar identificar os suspeitos e saber a motivação do crime