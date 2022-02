Homem é ameaçado por ouvir música durante a noite

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na Rua Alberto Barteus, em Faxinal, um homem foi ameaçado por um motorista por estar ouvindo música. A situação foi registrada pela Polícia Militar (PM), por volta das 22h30.

No local os policiais conversaram com o solicitante, ele relatou que estava no fundo de sua residência escutando música, quando uma camionete escura, parou em frente da residência e o motorista lhe ameaçou dizendo “se você não abaixar o som eu vou voltar aqui”.

Diante dos fatos equipe policial iniciou diligências com intuito de localizar o veículo, não logrando êxito.