Homem é ameaçado e agredido com golpes de faca em Borrazópolis

Um homem foi alvo de agressão com golpes de faca em sua residência no centro de Borrazópolis, Paraná, na madrugada desta segunda-feira (28). A vítima, relatou a Polícia Militar (PM) ter sido abordada por dois indivíduos em um veículo Gol de cor prata, que desferiram duas facadas, que ele conseguiu se esquivar, mas causou ferimentos leves no seu braço direito.

A equipe policial foi acionada via SADE e, ao chegar ao endereço, conversou com a vítima. Segundo ele, os agressores aparentavam ser menores de idade e portavam uma faca pequena de serra. Durante o ataque, os jovens ameaçaram o homem dizendo, “fica na moral 30 dias aí, senão você vai morrer”.

Apesar dos ferimentos, o homem recusou atendimento médico e afirmou não ter inimigos nem saber o que motivou o ataque. Após registrar a ocorrência, a polícia orientou a vítima sobre procedimentos cabíveis ao caso.

As investigações sobre a identidade dos agressores e o motivo da agressão segue em andamento pela Polícia Civil.

