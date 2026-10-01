Homem é ameaçado de morte por causa de dívida de R$ 30 em Jandaia do Sul

Suspeito tentou invadir a casa da vítima durante a madrugada e afirmou à companheira que o rapaz seria morto no dia seguinte

Na madrugada desta quinta-feira (1º), um homem de 27 anos precisou pedir socorro na rua após ser ameaçado de morte por conta de uma dívida de apenas R$ 30. O caso aconteceu no centro de Jandaia do Sul (PR) e mobilizou a Polícia Militar (PM).

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De acordo com os relatos, a vítima caminhava pela via pública quando foi avistada pelo homem para quem devia o dinheiro. O cobrador passou a fazer diversas intimidações para exigir o pagamento. Sem celular no momento da confusão, o rapaz precisou correr até a casa de conhecidos para conseguir acionar a polícia.

Ao acompanhar o caso, a equipe policial foi até a residência da vítima para verificar a segurança da família. No local, a esposa relatou que o agressor havia acabado de passar por ali e tentado invadir o imóvel, onde ela estava com os dois filhos pequenos. Durante a tentativa de invasão, ele fez ameaças diretas, afirmando que o marido dela seria morto no dia seguinte.

Os policiais realizaram buscas e patrulhamentos por toda a região central da cidade, mas o suspeito não foi localizado. O casal manifestou interesse em levar o caso adiante e recebeu todas as orientações sobre como registrar a queixa formal na Polícia Civil, que ficará responsável por investigar as ameaças.