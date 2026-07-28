Homem é ameaçado de morte e aciona a PM em Jardim Alegre

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Vítima afirmou à PM que foi ameaçada por um homem com tornozeleira eletrônica, que disse buscar uma arma para matá-la

Um caso de ameaça em Jardim Alegre foi registrado pela Polícia Militar na manhã de segunda-feira (27. A vítima procurou a polícia após relatar que foi ameaçada de morte por um homem durante o retorno para casa, por volta das 10h30.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da Polícia Militar foi acionada por volta das 10h46 e conversou com o solicitante no endereço informado.

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A vítima contou que caminhava em direção à residência quando cruzou com um homem conhecido na cidade. Segundo o relato, o suspeito usava camisa cinza, estava em uma bicicleta azul e utilizava tornozeleira eletrônica.

Ainda conforme a vítima, o homem fez ameaças sem que houvesse qualquer desentendimento anterior. Ele teria afirmado que retiraria a tornozeleira naquele mesmo dia, buscaria um revólver calibre .38 e voltaria para matá-la.

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Em seguida, os policiais realizaram patrulhamento por diversos pontos do município para tentar localizar o suspeito. No entanto, ele não foi encontrado.

Diante da situação, a vítima recebeu orientações sobre os procedimentos legais.

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