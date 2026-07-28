Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
AMEAÇA

Homem é ameaçado de morte e aciona a PM em Jardim Alegre

Vítima afirmou à PM que foi ameaçada por um homem com tornozeleira eletrônica, que disse buscar uma arma para matá-la

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.07.2026, 10:45:25 Editado em 28.07.2026, 10:45:20
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem é ameaçado de morte e aciona a PM em Jardim Alegre
Autor Suspeito usava camisa cinza, estava em uma bicicleta azul e utilizava tornozeleira eletrônica - Foto: Reprodução

Um caso de ameaça em Jardim Alegre foi registrado pela Polícia Militar na manhã de segunda-feira (27. A vítima procurou a polícia após relatar que foi ameaçada de morte por um homem durante o retorno para casa, por volta das 10h30.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da Polícia Militar foi acionada por volta das 10h46 e conversou com o solicitante no endereço informado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Mulher denuncia injúria por postagens em rede social em Borrazópolis

A vítima contou que caminhava em direção à residência quando cruzou com um homem conhecido na cidade. Segundo o relato, o suspeito usava camisa cinza, estava em uma bicicleta azul e utilizava tornozeleira eletrônica.

Ainda conforme a vítima, o homem fez ameaças sem que houvesse qualquer desentendimento anterior. Ele teria afirmado que retiraria a tornozeleira naquele mesmo dia, buscaria um revólver calibre .38 e voltaria para matá-la.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em seguida, os policiais realizaram patrulhamento por diversos pontos do município para tentar localizar o suspeito. No entanto, ele não foi encontrado.

Diante da situação, a vítima recebeu orientações sobre os procedimentos legais.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ameaça de morte investigação criminal Jardim Alegre POLICIA MILITAR segurança pública TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV