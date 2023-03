Homem é ameaçado com facão e tem o celular quebrado pelo enteado

Da Redação

Imagem ilustrativa

A Polícia Militar (PM) foi acionada na noite de quarta-feira (22) para atender uma situação de ameaças, na Vila Nova Porã, em Ivaiporã.

No local, a equipe de serviço conversou com o solicitante que passou a relatar que convive com esposa há mais de 20 anos e há seis meses o filho dela veio residir com a mãe.

Porém, desde que chegou o enteado realizou muitas ameaças contra ele, inclusive, já correu atrás do solicitante com uma faca e o ameaçou com um facão.

Disse ainda, que chamou a equipe policial porque o rapaz o ameaçou e quebrou seu aparelho celular, e pegou um facão para o ameaçar.

A equipe notou que ambos estavam muito alcoolizados, com dificuldades para andar e falar. Inclusive, no momento em que os policiais chegaram à residência, o rapaz atendeu a equipe apenas de cueca sem notar sua condição. Os policiais tiveram que adverti-lo a pôr roupas.

Como o solicitante externou seu interesse em representar contra o enteado, ambos foram conduzidos à sede da 6ª CIPM para termo circunstanciado, no entanto, o solicitante desistiu de representar.

Ele foi orientado a procurar a Delegacia de Polícia Civil caso mude de ideia.

