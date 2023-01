Homem é amarrado durante assalto em residência, em Ivaiporã

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na terça-feira (17) a Polícia Militar foi solicitada a comparecer na Rua Joanino Bevilaqua, na Vila Nova Porã, em Ivaiporã, onde segundo a solicitante teria acontecido um roubo.

No local ela relatou que seu pai teria viajado e deixado um conhecido cuidando da residência. Porém o conhecido, relatou que no domingo (15), por volta das 22 horas, dois indivíduos chegaram na casa e de posse de facas anunciaram o roubo e o amarraram em um dos quartos.

Os assaltantes reviraram o local e levaram vários objetos e possivelmente dinheiro em espécie, sendo que o homem conseguiu se desamarrar e sair do local.

Os policiais perguntaram por qual motivo não foi feito contato com o 190 para relatar o roubo. O conhecido disse que esperou os familiares chegarem, para que eles informassem a polícia.

Segundo a solicitante, o morador da casa faleceu na cidade que estava visitando e que somente na terça-feira, a família teve conhecimento do roubo.

Foi entregue à equipe policial um cartão do Banco do Brasil em nome de um dos possíveis autores do roubo que foi deixado no local.

Diante dos fatos os familiares foram orientados e o cartão entregue na 54ª DRP para providências cabíveis.

A família também ficou de fazer um levantamento dos objetos levados e posteriormente complementar o boletim.

