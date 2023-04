Homem é amarrado com cinto de couro após invadir casa no Vale do Ivaí

Da Redação

O suspeito foi levado para a PC de Apucarana

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada na noite desta sexta-feira (31) para prender um homem suspeito de invadir uma residência localizada na Rua Romualdo Sperândio, área central de Cambira, no Vale do Ivaí. O indivíduo havia sido contido com um cinto de couro pela população.

De acordo com o boletim de ocorrência, a dona da casa relatou que estava saindo do imóvel quando um homem invadiu o local. Apavorada, ela pediu ajuda a familiares e vizinhos que estavam por perto. Ao chegar, a PMPR se deparou com o homem amarrado em um dos cômodos da residência.

Questionado, o suspeito afirmou que estava fugindo de um outro indivíduo que tentava agredi-lo sem motivo aparente. Os vizinhos e familiares que socorreram a vítima utilizaram um cinto de couro para amarrar as mãos do homem.

Sem um dos pares do sapato, que alegou ter perdido durante a fuga, o invasor foi levado para a delegacia de Polícia Civil de Apucarana para as providências cabíveis. Nenhum objeto da casa foi furtado. Um pedaço de pau também foi encontrado no terreno do imóvel e, como não pertencia à moradora, foi levado pelos policiais.





Fonte: Informações Blog do Berimbau.

