Homem é alvo de tentativa de homicídio em Manoel Ribas

No início da noite deste sábado (14), um morador de Manoel Ribas foi atingido por um disparo de arma de fogo. A vítima foi encaminhada a um hospital de Ivaiporã. O autor do disparo conseguiu fugir.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 18h10. Chegando ao local da tentativa de homicídio os policiais identificaram o atirador. Entretanto, durante a abordagem, o suspeito fez menção de sacar uma arma de fogo.

Em resposta, a PM efetuou disparos, mas não o atingiu. O indivíduo fugiu, pulando muros e se escondendo em um matagal.

Durante as buscas no matagal, a equipe policial encontrou e apreendeu um revólver calibre 32, juntamente com munições, duas calibre .32 e duas .22 intactas, além de dois estojos deflagrados. Também foi encontrado o celular do suspeito.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia da cidade. Tanto a PM quanto a PC permanecem na busca pelo autor.

