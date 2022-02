Da Redação

Homem é alvejado por cinco tiros em tentativa de homicídio

Um homem ficou ferido após ser atingido por cinco disparos de arma de fogo na noite desta terça-feira (15), por volta das 21 horas, no Centro de Jandaia do Sul, durante uma tentativa de homicídio. De acordo com o boletim da Polícia Militar (PM), que foi acionada pela Defesa Civil, a vítima levou um tiro na região do abdômen, e os outros no ombro e nos braços.

No entanto, apesar dos ferimentos, a equipe da Defesa Civil informou que ele estava consciente e identificou o autor dos disparos. A vítima disse aos policiais que tem um desacordo comercial com o outro homem e que na noite desta terça (15), estava fechando o bar em que trabalha e que bebia uma cerveja, quando ele chegou e efetuou os disparos.

A PM tentou encontrar o autor, mas ninguém foi localizado. As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Apucarana e Jandaia, também estiveram no local e encaminharam o ferido para o Hospital Municipal.