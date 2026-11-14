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VIOLÊNCIA

Homem é agredido por grupo de jovens e abandona moto em Ivaiporã

Seguranças de um estabelecimento precisaram intervir para parar o ataque na Rua Marginal; todos os envolvidos fugiram antes da viatura chegar

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é agredido por grupo de jovens e abandona moto em Ivaiporã
Autor PM foi acionada ao local - Foto: Imagem ilustrativa

Um homem foi atacado por um grupo de jovens na madrugada deste sábado (14), na Rua Marginal, região central de Ivaiporã. A vítima fugiu do local logo após o ataque, deixando para trás a própria motocicleta, que ficou estacionada em frente a um estabelecimento.

-LEIA MAIS: Homem armado com faca invade casa, tenta atacar ex e filho e é preso pela PM

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A Polícia Militar foi acionada por volta das 4h20 para conter o que, a princípio, seria uma briga generalizada. No entanto, quando a equipe chegou ao endereço, foi recebida pelos seguranças do local, que explicaram a situação. Eles relataram que vários rapazes estavam batendo na vítima e que a equipe de segurança precisou entrar no meio da confusão para proteger o homem.

Apesar do acionamento rápido, quando a viatura policial chegou ao local, os agressores já haviam escapado e não foram encontrados nas redondezas. O homem que sofreu as agressões também decidiu ir embora antes de prestar esclarecimentos aos policiais, abandonando o próprio veículo.

Após entender a situação, a polícia dispersou as pessoas que ainda estavam aglomeradas na calçada acompanhando a movimentação e retomou as rondas de rotina pela cidade. Nenhum suspeito foi preso até o momento.

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AGRESSÃO ivaipora jovens POLICIA MILITAR violência
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