Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
VALE DO IVAÍ

Homem é agredido por ex e grupo tenta incendiar casa em Faxinal

Vítima foi achada ferida no quintal; suspeita abriu botijão de gás para espalhar chamas

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem é agredido por ex e grupo tenta incendiar casa em Faxinal
Autor PM e Samu foram acionados ao local - Foto: Reprodução

Uma violenta agressão seguida de uma tentativa de incêndio mobilizou as autoridades na noite de terça-feira (10) no centro de Faxinal, no Vale do Ivaí. Um homem foi espancado pela ex-namorada e por um grupo de amigos dela, que em seguida tentaram colocar fogo na residência da vítima.

-LEIA MAIS: Adolescente de 17 anos é baleado nas costas durante a madrugada em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados ao local e encontraram o homem caído na área externa do imóvel. Durante o atendimento, os policiais perceberam que havia fumaça saindo de um dos quartos. A equipe precisou agir rápido para apagar as chamas, que já tomavam conta de um colchão. A situação era de extremo risco, pois a ex-namorada havia deixado o registro do botijão de gás aberto para acelerar o incêndio.

Aos policiais, a vítima relatou que os amigos da ex-companheira o seguraram para que ela pudesse agredi-lo. O homem informou não saber o nome dos outros envolvidos, mas destacou que todos aparentavam ser adolescentes. Segundo ele, foi a própria ex-namorada quem iniciou o fogo antes de o grupo fugir.

O homem recebeu os primeiros socorros da equipe médica e foi levado de ambulância para o hospital da cidade. A polícia realizou buscas pela região na tentativa de encontrar os suspeitos, mas ninguém foi localizado até o momento. O caso foi registrado e encaminhado para investigação da Polícia Civil do município.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
´polícia AGRESSÃO Faxinal incendio violência domestica
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV