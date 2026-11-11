Homem é agredido por ex e grupo tenta incendiar casa em Faxinal

Uma violenta agressão seguida de uma tentativa de incêndio mobilizou as autoridades na noite de terça-feira (10) no centro de Faxinal, no Vale do Ivaí. Um homem foi espancado pela ex-namorada e por um grupo de amigos dela, que em seguida tentaram colocar fogo na residência da vítima.

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A Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados ao local e encontraram o homem caído na área externa do imóvel. Durante o atendimento, os policiais perceberam que havia fumaça saindo de um dos quartos. A equipe precisou agir rápido para apagar as chamas, que já tomavam conta de um colchão. A situação era de extremo risco, pois a ex-namorada havia deixado o registro do botijão de gás aberto para acelerar o incêndio.

Aos policiais, a vítima relatou que os amigos da ex-companheira o seguraram para que ela pudesse agredi-lo. O homem informou não saber o nome dos outros envolvidos, mas destacou que todos aparentavam ser adolescentes. Segundo ele, foi a própria ex-namorada quem iniciou o fogo antes de o grupo fugir.

O homem recebeu os primeiros socorros da equipe médica e foi levado de ambulância para o hospital da cidade. A polícia realizou buscas pela região na tentativa de encontrar os suspeitos, mas ninguém foi localizado até o momento. O caso foi registrado e encaminhado para investigação da Polícia Civil do município.