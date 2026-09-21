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LESÃO CORPORAL

Homem é agredido por causa de dívida e acaba preso por mandado em aberto em Ivaiporã

Vítima foi levada ao hospital com ferimentos no rosto; durante a ocorrência, PM descobriu um mandado de prisão em aberto

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é agredido por causa de dívida e acaba preso por mandado em aberto em Ivaiporã
Autor PM constatou um mandado de prisão em aberto contra o agredido - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um homem foi agredido por causa de uma dívida relacionada a uma motocicleta e acabou preso em Ivaiporã, na noite de domingo (20). A Polícia Militar foi acionada após uma denúncia de agressão. Segundo o chamado, três homens estariam agredindo uma pessoa caída no chão.

De acordo do o boletim de ocorrência, quando os policiais chegaram, populares disseram que a vítima havia sido colocada em uma caminhonete prata. A equipe localizou o veículo próximo a um posto de combustíveis.

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Durante a abordagem, os policiais encontraram o passageiro com várias lesões no rosto e sangramento intenso. O socorro médico foi acionado, e o homem foi levado ao Hospital Bom Jesus para atendimento.

LEIA MAIS: Confira os falecimentos de Ivaiporã e região desta segunda-feira (21)

O motorista contou que acompanhava a vítima em uma negociação de motocicleta. Segundo ele, dois homens apareceram no local e começaram a agredir o passageiro.

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Conforme o relato a PM, a agressão ocorreu por causa de uma pendência financeira relacionada ao veículo.

Durante a consulta aos sistemas, os policiais descobriram que havia um mandado de prisão civil contra o homem agredido.

O documento foi expedido pela Comarca de São João do Ivaí. Assim, o homem permaneceu sob custódia policial no Hospital Bom Jesus.

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AGRESSÃO dívida ivaipora motocicleta POLICIA MILITAR prisão civil
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