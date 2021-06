Homem é agredido por casal que o acusava de abuso de criança

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Um morador de Borrazópolis acionou a Polícia Militar (PM), após ser agredido por um casal que o acusava de ter abusado de uma criança, que segundo ele não teria ocorrido. O caso foi na segunda-feira, por volta das 12h30, na Rua Projetada.

No local, a equipe de serviço, em contato com o solicitante, ele relatou que o casal chegou à residência e o arrastaram para fora, batendo nele com um pedaço de madeira, causando lesões nos braços e cabeça.

Com a chegada da equipe o casal se evadiu para uma mata que faz fundos a residência. Foram feitos buscas, porem sem êxito em localizar o casal.