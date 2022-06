Homem é agredido e roubado na cidade de Grandes Rios

Da Redação

Um homem foi agredido e teve R$ 300,00 em dinheiro roubado na noite de quinta-feira (9) na cidade de Grandes Rios.

Conforme a Polícia Militar (PM), por volta das 22 horas, a guarnição realizava patrulhamento pelo município quando foi acionada via Copom para deslocar até o Hospital Municipal, onde teria dado entrada um homem com ferimentos no braço direito e costela lado direta, e dizia ter sido vítima de roubo.

Chegando ao local os policiais conversaram com a vítima. Ele relatou que estava conversando com um amigo, quando outro indivíduo chegou e começou a agredi-lo com chutes e socos, e após as agressões roubou R $300,00 que estava no bolso.

Os policiais realizaram patrulhamento pelo local da ocorrência, porém sem êxito em encontrar o suposto autor dos fatos.