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LESÃO CORPORAL

Homem é agredido e perde a consciência em Ivaiporã; suspeito foge

Vítima foi atendida pelo Samu e encaminhada à UPA. Polícia Militar fez buscas, mas não encontrou o autor

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.07.2026, 07:13:05 Editado em 14.07.2026, 07:12:59
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Homem é agredido e perde a consciência em Ivaiporã; suspeito foge
Autor Vítima levou um soco e perdeu a consciência - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um caso de agressão mobilizou a Polícia Militar e o Samu na manhã de segunda-feira (13), no Jardim Nova Porã, em Ivaiporã. Um homem foi atingido por um soco, perdeu a consciência e precisou de atendimento médico.

Segundo a PM, a equipe foi acionada pelo Copom para apoiar o Samu. Quando chegou ao local, encontrou a vítima inconsciente, recebendo os primeiros socorros.

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Testemunhas relataram que um homem, conhecido apenas por um apelido, deu um soco na vítima durante um grupo que consumia bebidas alcoólicas na via pública. Após a agressão, o suspeito fugiu.

Depois de recuperar a consciência, a vítima confirmou a agressão, mas disse não se lembrar do que aconteceu após a queda.

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Ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em seguida, a Polícia Militar realizou buscas na região, porém o suspeito não foi localizado.

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