Homem é agredido durante tentativa de roubo em Ivaiporã

Um homem foi agredido durante uma tentativa de assalto, registrada durante a noite de sábado (4), na avenida Brasil, em Ivaiporã.

Por volta das 20h30 a equipe deserviço da PM foi acionada via Copom para deslocar até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde deu entrada um homem vítima de lesão corporal.

Equipe no local em contato com a vítima, ele relatou que estava em um bar próximo ao Colégio Objetivo. Quando estava saindo foi surpreendido pelos marginais, dois homens e uma mulher, que o agrediram com chutes, pontapés e pauladas querendo dinheiro.

Os agressores só pararam com o espancamento quando apareceu uma outra pessoa e os agressores saíram correndo tomando rumo ignorado.

O homem relatou ainda aos policiais, que reconheceu os agressores, porém não soube repassar com detalhes as características e nem nome dos meliantes.

Desta forma, a vítima foi devidamente orientada pelos policiais. Ele ficou em observação sobre cuidados médicos.