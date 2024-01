Homem é agredido com tijolada na cabeça em bar de São Pedro do Ivaí

Um homem teve traumatismo craniano após ser agredido com uma tijolada na cabeça durante a noite deste domingo (07) em um bar de São Pedro do Ivaí, no Vale do Ivaí. A agressão aconteceu em um bar localizado na Rua Antônio Della Rosa, no centro da cidade.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Acidente na PR-466 deixa quatro pessoas feridas no Vale do Ivaí

Segundo a Polícia Militar (PM), já no hospital, o homem afirmou que estava no bar, quando um homem chegou e deu uma tijolada na cabeça dele. A vítima disse que ainda tentou entrar em luta corporal com o homem, mas logo após levar a tijolada acabou desmaiando e o agressor fugiu.

continua após publicidade

Alguém no bar teria pego o homem desmaiado e levado ele para o hospital, onde foi diagnosticado o traumatismo craniano. Conforme a PM, um patrulhamento foi realizado pela região do bar onde a agressão aconteceu, mas o suspeito não foi localizado.

Siga o TNOnline no Google News