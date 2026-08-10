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Vale do Ivaí
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LESÃO CORPORAL

Homem é agredido com socos e chutes dentro de casa em São João do Ivaí

Vítima relatou que familiar arrombou a porta e iniciou as agressões após uma desavença entre parentes

Escrito por Da Redação
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Homem é agredido com socos e chutes dentro de casa em São João do Ivaí
Autor Vítima estava repousando quando o familiar entrou na casa e começou a golpeá-la - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um homem foi agredido com socos e chutes dentro de casa na noite de domingo (9), na Rua Juscelino Kubitscheck, no Centro de São João do Ivaí. Segundo a Polícia Militar, um familiar arrombou a porta e iniciou o ataque após uma desavença.

A PM foi acionada por volta das 21h50 para atender a ocorrência. No local, a vítima contou que estava repousando quando o familiar entrou na casa e começou a golpeá-la na cabeça.

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Segundo o relato, o homem perdeu a consciência por alguns momentos. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal de São João do Ivaí, onde recebeu atendimento e medicação.

Após o ataque, os policiais localizaram o suspeito nas proximidades. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado, e ele confirmou as agressões.A vítima informou que não queria representar criminalmente contra o familiar. Também recusou interesse em registrar queixa pelo dano causado à porta.

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O suspeito foi qualificado e liberado. A PM registrou um Boletim de Ocorrência para as providências cabíveis.

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agressão familiar Atendimento Médico boletim de ocorrência POLICIA MILITAR são joão do ivai violência domestica
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