Homem é agredido com pedras e tijolos em Jardim Alegre
Policiais realizaram diligências, mas não encontraram os suspeitos de terem agredido a vítima
Um homem foi agredido por uma mulher e outro homem no fim da tarde de quinta-feira (9), na Rua São João, em Jardim Alegre. Segundo a Polícia Militar, a dupla usou pedras e tijolos durante as agressões, causando escoriações em um dos braços da vítima.
A equipe da PM foi acionada para atender a ocorrência de lesão corporal. No local, a vítima contou como aconteceu a agressão e informou as características dos suspeitos.
LEIA MAIS: Motorista recusa bafômetro e acaba preso por embriaguez ao volante em Ivaiporã
Os policiais realizaram buscas nas proximidades, mas os autores não foram localizados.
A vítima foi orientada sobre os procedimentos legais que podem ser adotados. A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência e encaminhou o caso à Polícia Civil, que deverá investigar a autoria e as circunstâncias da agressão.
📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos