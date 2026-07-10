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LESÃO CORPORAL

Homem é agredido com pedras e tijolos em Jardim Alegre

Policiais realizaram diligências, mas não encontraram os suspeitos de terem agredido a vítima

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.07.2026, 10:29:12 Editado em 10.07.2026, 10:29:04
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Homem é agredido com pedras e tijolos em Jardim Alegre
Autor Policiais realizaram buscas, mas os autores não foram localizados - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um homem foi agredido por uma mulher e outro homem no fim da tarde de quinta-feira (9), na Rua São João, em Jardim Alegre. Segundo a Polícia Militar, a dupla usou pedras e tijolos durante as agressões, causando escoriações em um dos braços da vítima.

A equipe da PM foi acionada para atender a ocorrência de lesão corporal. No local, a vítima contou como aconteceu a agressão e informou as características dos suspeitos.

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Os policiais realizaram buscas nas proximidades, mas os autores não foram localizados.

A vítima foi orientada sobre os procedimentos legais que podem ser adotados. A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência e encaminhou o caso à Polícia Civil, que deverá investigar a autoria e as circunstâncias da agressão.

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AGRESSÃO investigação policial Jardim Alegre Lesão corporal POLICIA MILITAR segurança pública violência urbana
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