Homem é agredido com pedras e tijolos em Jardim Alegre

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Policiais realizaram diligências, mas não encontraram os suspeitos de terem agredido a vítima

Um homem foi agredido por uma mulher e outro homem no fim da tarde de quinta-feira (9), na Rua São João, em Jardim Alegre. Segundo a Polícia Militar, a dupla usou pedras e tijolos durante as agressões, causando escoriações em um dos braços da vítima.

A equipe da PM foi acionada para atender a ocorrência de lesão corporal. No local, a vítima contou como aconteceu a agressão e informou as características dos suspeitos.

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Os policiais realizaram buscas nas proximidades, mas os autores não foram localizados.

A vítima foi orientada sobre os procedimentos legais que podem ser adotados. A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência e encaminhou o caso à Polícia Civil, que deverá investigar a autoria e as circunstâncias da agressão.

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