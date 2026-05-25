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Homem é agredido com pedra e roubado na Av. Maranhão em Ivaiporã

Crime aconteceu na região da Vila Monte Castelo; vítima sofreu ferimentos na cabeça após ser agredido por dois suspeitos

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.05.2026, 08:34:02 Editado em 25.05.2026, 08:33:48
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Homem é agredido com pedra e roubado na Av. Maranhão em Ivaiporã
Autor Suspeitos atacaram a vítima com socos, chutes e uma pedra enquanto exigiam dinheiro - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um homem foi vítima de roubo e agressão na madrugada desta segunda-feira (25), na Avenida Maranhão, região da Vila Monte Castelo, em Ivaiporã. Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos atacaram a vítima com socos, chutes e uma pedra enquanto exigiam dinheiro. Após as agressões, os criminosos fugiram levando R$ 50.

A ocorrência foi registrada pouco depois da meia-noite. A equipe da PM foi acionada pelo Copom após moradores denunciarem que um homem estava sendo espancado na rua.

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Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a vítima caída no chão, com sangramento na cabeça e cercada por populares. Testemunhas relataram que os autores gritavam “passa o dinheiro” durante as agressões.

De acordo com a vítima, os suspeitos já seriam conhecidos no meio policial. Ela contou que os homens iniciaram as agressões com socos e chutes e, em seguida, usaram uma pedra retirada do meio-fio para atingir sua cabeça.

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As agressões só terminaram após a intervenção de moradores que estavam próximos ao local. Mesmo assim, os suspeitos conseguiram pegar R$ 50 da vítima antes de fugir em direção ao interior da vila.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou o homem para a UPA 24 horas de Ivaiporã. O estado de saúde dele não foi divulgado.

A Polícia Militar realizou buscas na região, mas os suspeitos ainda não haviam sido localizados até o fechamento da ocorrência.

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AGRESSÃO ivaipora POLICIA MILITAR roubo segurança pública Vila Monte Castelo
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