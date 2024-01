Homem é agredido com pauladas na cabeça durante noite de Ano Novo

Um homem foi agredido com pauladas na cabeça durante a noite do último domingo (31), enquanto comemorava o final do ano em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem, que faz uso de tornozeleira eletrônica, relatou que estava em uma praça pública durante a noite da virada, quando outros dois chegaram e agrediram ele com um pedaço de madeira, desferindo vários golpes contra sua cabeça.

O homem relatou que apesar de estar atordoado, conseguiu fugir e ligou para uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem que possuía várias lesões atrás da orelha, recebeu atendimento e foi encaminhado para o Hospital da Providência em Apucarana.

