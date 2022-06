Homem é agredido com golpe na cabeça e tem celular roubado

Da Redação

O rapaz foi socorrido e levado para receber atendimento médico

Um homem foi agredido na noite de segunda-feira (27), em Ivaiporã e teve o celular roubado. Segundo a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada por volta das 23 horas para comparecer na Rua Rolândia em apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi chamado para socorrer um homem vítima de lesão corporal.

No local, a vítima relatou aos policiais que tinha saído com um conhecido e que de repente chegou uma outra pessoa por trás e o atingiu com um golpe na cabeça, depois pegou seu celular e fugiu correndo.

Mesmo ferido, o homem foi até a sua casa e a irmã dele ligou para o Samu. O rapaz foi socorrido e levado para receber atendimento médico.

Policiais militares realizaram buscas, um suspeito foi encontrado e levado para a delegacia.

