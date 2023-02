Homem é agredido após discussão no trânsito em Faxinal

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Uma confusão entre um motorista e dois motociclistas terminou com uma pessoa ferida, no sábado (25), em Faxinal. Num primeiro momento, o homem que foi agredido pelos motociclistas foi para casa, porém no dia seguinte acabou passando mal e precisou de atendimento médico no Hospital Municipal de Faxinal.

continua após publicidade .

De acordo com a Polícia Militar (PM), no domingo (26), por volta das 11 horas, a guarnição foi chamada ao Hospital Municipal, onde deu entrada um homem com lesão no rosto e perda de consciência.

- LEIA MAIS: Menor de Apucarana é apreendido por tráfico de drogas em Jardim Alegre

continua após publicidade .

No hospital, em conversa com a esposa e a vítima foi relatado que por volta das 23h30 de sábado, na Rua Antônio Garcia Costa, em frente a Farmácia Popular, ele teve um desentendimento com dois motociclistas devido a uma situação de trânsito.

Em determinado momento um dos motociclistas veio a golpeá-lo na região do rosto com o capacete por várias vezes.,

Disse ainda, que devido às agressões ficou bastante desnorteado por este motivo não acionou a polícia e foi direto para casa. Porém, na manhã de domingo, teve fortes dores e perdeu a consciência.

Diante dos fatos a equipe policial orientou a vítima. Foi confeccionado o B.O.U que juntamente com vídeo será encaminhado à Polícia Civil para que o caso seja investigado.