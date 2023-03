Homem é acusado de passar a mão em mulher em Ivaiporã; PM foi chamada

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na noite de domingo (05), por volta das 21 horas, a equipe de serviço da Polícia Militar (PM) foi acionada para uma casa de eventos na Rua Sertanópolis, em Ivaiporã, no Vale do Ivaí, onde teria sido registrada uma ocorrência de assédio.

No endereço, em frente ao estabelecimento, os policiais encontraram uma mulher que estava chorando e muito nervosa. Ela relatou às autoridades que estava dentro do estabelecimento, com sua irmã, quando um senhor teria passado a mão em suas nádegas.

A vítima disse, ainda, que ficou muito brava e, na reação, tirou o chapéu do homem e tentou tirar satisfação da situação. Nesse momento, seguranças do local a tiraram para fora, causando lesão em seu braço.

Os militares também conversaram com o homem, que disse que nem teria chegado perto da mulher. Ele alegou que estava no balcão pedindo uma bebida, quando a mulher bateu em seu chapéu, jogando no chão e o acusando que teria passado a mão nela.

A solicitante não quis representar no momento. A equipe policial orientou a vítima sobre os procedimentos cabíveis.

