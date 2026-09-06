Homem é acusado de incendiar casa da ex-companheira em Jardim Alegre
Segundo a vítima, homem não aceitou o fim do relacionamento e teria colocado fogo na residência na noite deste sábado (5)
Um homem é acusado de incendiar a casa da ex-companheira na noite deste sábado (5), na Rua Amor Perfeito, em Jardim Alegre, no Vale do Ivaí. Segundo a vítima, ele não aceitou o fim do relacionamento.
A Polícia Militar foi acionada pelo Copom por volta das 23h para atender a ocorrência. No local, os policiais constataram o incêndio.
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De acordo com o relato da mulher, o ex-companheiro teria colocado fogo na residência e fugido logo depois.
Segundo informações, a mobília da sala e da cozinha foi consumida pelas chamas.
A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e controlou o incêndio. Depois, os policiais fizeram buscas pelo suspeito, mas ele não foi encontrado.
A vítima recebeu orientações da equipe policial e recusou atendimento médico. Caso será investigado pela polícia judiciária.
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