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INVESTIGAÇÃO

Homem é acusado de incendiar casa da ex-companheira em Jardim Alegre

Segundo a vítima, homem não aceitou o fim do relacionamento e teria colocado fogo na residência na noite deste sábado (5)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem é acusado de incendiar casa da ex-companheira em Jardim Alegre
Autor Bombeiros combatem incêndio em residência em Jardim Alegre - Foto: Reprodução

Um homem é acusado de incendiar a casa da ex-companheira na noite deste sábado (5), na Rua Amor Perfeito, em Jardim Alegre, no Vale do Ivaí. Segundo a vítima, ele não aceitou o fim do relacionamento.

A Polícia Militar foi acionada pelo Copom por volta das 23h para atender a ocorrência. No local, os policiais constataram o incêndio.

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De acordo com o relato da mulher, o ex-companheiro teria colocado fogo na residência e fugido logo depois.

Segundo informações, a mobília da sala e da cozinha foi consumida pelas chamas.

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A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e controlou o incêndio. Depois, os policiais fizeram buscas pelo suspeito, mas ele não foi encontrado.

A vítima recebeu orientações da equipe policial e recusou atendimento médico. Caso será investigado pela polícia judiciária.

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