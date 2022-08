Homem é acusado de furto no distrito de Luar, em São João do Ivaí

Da Redação

Imagem ilustrativa

A equipe de serviço da Polícia Militar (PM) de São João do Ivaí foi acionada pelo Copom às 10h40 para atender uma ocorrência de furto no distrito de Luar.

No local, em contato com o solicitante, foi relatado que havia deixado uma caixa de som marrom com entrada para pen drive e rádio, na varanda de sua residência e o aparelho havia sumido e que encontrou no quintal da casa uma aliança, sem alguma descrição e um isqueiro azul Bic.

Ele informou ainda os policiais, que o autor do furto seria um homem, de estatura média, que sempre usa blusa com capuz. Disse ainda que o suspeito estaria naquele momento, trabalhando na obra vizinha a sua residência.

De posse das características, a equipe foi até a obra vizinha e em contato com o proprietário, eles confirmaram que o suspeito estaria trabalhando para ele, e que não estava no momento.

Também foi dito aos policiais, que o homem havia saído para ir até a delegacia, pois algumas pessoas o estariam acusando de furtos que ocorrem no distrito.

Foi realizado patrulhamento em busca do suposto autor, porém sem sucesso. O solicitante foi orientado das providências cabíveis. O caso está sendo investigado

