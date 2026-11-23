Homem é acusado de cortar luz de vizinha após recusa de favores sexuais em Rio Branco do Ivaí
Caso ocorreu na zona rural do município na manhã deste domingo (22). Vítima, viúva há sete meses, relatou ameaças constantes
Um homem foi denunciado por importunação sexual e ameaça após supostamente exigir relações sexuais para manter o fornecimento de energia elétrica e água de sua vizinha. O caso foi registrado na manhã deste domingo (22), em uma propriedade rural às margens da PR-461, no município de Rio Branco do Ivaí, no norte do Paraná. A Polícia Militar precisou intervir após o suspeito, armado com um facão, entrar em vias de fato com os moradores durante o corte dos serviços compartilhados.
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De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a corporação foi acionada inicialmente para conter um indivíduo agressivo. No local, os policiais conversaram com a vítima e um outro vizinho. A mulher relatou que compartilhava a rede elétrica e hídrica com o suspeito, mas que ele passou a enviar mensagens de texto exigindo sexo como condição para não desligar os serviços. A vítima, que é viúva há sete meses, afirmou que as investidas indesejadas começaram logo após o falecimento do seu marido.
Diante das recusas constantes da mulher, o homem teria cumprido a ameaça e cortado os fios de eletricidade da residência. Em seguida, ao tentar desligar a bomba de água da propriedade, o outro vizinho tentou impedir a ação do suspeito, o que gerou uma confusão com empurrões de ambos os lados, momento em que a polícia foi chamada.
Quando a equipe policial chegou ao endereço, encontrou o autor no quintal de sua casa segurando um facão. Ele acatou a ordem de abordagem imediatamente, soltando a arma no chão, mas permaneceu em estado de grande agitação.
Aos policiais, o suspeito apresentou uma versão diferente para o conflito. Ele negou qualquer tentativa de aproximação sexual ou assédio contra a vizinha e alegou que as redes de água e luz pertencem a ele. Segundo o homem, os serviços haviam sido cedidos apenas para dividir os custos, mas o corte foi motivado exclusivamente pela falta de pagamento por parte dos vizinhos. Diante do impasse e das acusações, a equipe da Polícia Militar confeccionou um boletim de ocorrência e orientou todas as partes sobre os procedimentos legais e seus direitos constitucionais para o prosseguimento do caso na Polícia Civil.