Um homem foi denunciado por importunação sexual e ameaça após supostamente exigir relações sexuais para manter o fornecimento de energia elétrica e água de sua vizinha. O caso foi registrado na manhã deste domingo (22), em uma propriedade rural às margens da PR-461, no município de Rio Branco do Ivaí, no norte do Paraná. A Polícia Militar precisou intervir após o suspeito, armado com um facão, entrar em vias de fato com os moradores durante o corte dos serviços compartilhados.

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De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a corporação foi acionada inicialmente para conter um indivíduo agressivo. No local, os policiais conversaram com a vítima e um outro vizinho. A mulher relatou que compartilhava a rede elétrica e hídrica com o suspeito, mas que ele passou a enviar mensagens de texto exigindo sexo como condição para não desligar os serviços. A vítima, que é viúva há sete meses, afirmou que as investidas indesejadas começaram logo após o falecimento do seu marido.

Diante das recusas constantes da mulher, o homem teria cumprido a ameaça e cortado os fios de eletricidade da residência. Em seguida, ao tentar desligar a bomba de água da propriedade, o outro vizinho tentou impedir a ação do suspeito, o que gerou uma confusão com empurrões de ambos os lados, momento em que a polícia foi chamada.

Quando a equipe policial chegou ao endereço, encontrou o autor no quintal de sua casa segurando um facão. Ele acatou a ordem de abordagem imediatamente, soltando a arma no chão, mas permaneceu em estado de grande agitação.

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Aos policiais, o suspeito apresentou uma versão diferente para o conflito. Ele negou qualquer tentativa de aproximação sexual ou assédio contra a vizinha e alegou que as redes de água e luz pertencem a ele. Segundo o homem, os serviços haviam sido cedidos apenas para dividir os custos, mas o corte foi motivado exclusivamente pela falta de pagamento por parte dos vizinhos. Diante do impasse e das acusações, a equipe da Polícia Militar confeccionou um boletim de ocorrência e orientou todas as partes sobre os procedimentos legais e seus direitos constitucionais para o prosseguimento do caso na Polícia Civil.