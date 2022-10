Homem é acusado de ameaçar dono de lava-car em Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

A Polícia Militar (PM) atendeu na tarde de quarta-feira (19) uma ocorrência de ameaça de morte, em um lava-car na Rua Diva Proença, em Ivaiporã.

continua após publicidade .

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a situação foi por volta das 18 horas. A guarnição foi chamada e no local conversou com o solicitante.

- LEIA MAIS: Duas mulheres ficam feridas em batida entre moto e carro em Ivaiporã

continua após publicidade .

Ele relatou que estava no seu estabelecimento, quando chegou um cidadão e começou a fazer ameaças de morte contra ele. Disse ainda, que ele iria ver, e a esposa também.

Disse ainda, que ao verem as ameaças, os funcionários do lava-car foram em defesa dele. Foi quando o autor saiu correndo do estabelecimento e abando o carro dele (Chevorlet Captiva) todo aberto no local, inclusive com as chaves.

continua após publicidade .

A equipe policial então realizou diligências, mas não logrou êxito em localizar o suspeito. Diante disso, o veículo abandonado foi recolhido ao pátio da 6ª CIPM.

Siga o TNOnline no Google News