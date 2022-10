Homem é acusado de agredir esposa e cunhado em Borrazópolis

Da Redação

Na noite de terça-feira (26), a Polícia Militar atendeu ocorrência de violência doméstica em Borrazópolis, onde o autor agrediu a esposa e depois foi para a casa do cunhado que também foi agredido.

Conforme o boletim de ocorrência, a PM foi acionada por volta das 20h20 ao Hospital Municipal de Borrazópolis, onde deu entrada uma mulher vítima de violência doméstica. Ela apresentava uma lesão no rosto, e que o agressor seria o companheiro.

No local, porém a mulher disse aos policiais que não foi agredida, que teria escorregado e caído no banheiro. No entanto, no mesmo momento, a equipe policial foi acionada pelo COPOM que repassou que o suspeito estaria em uma situação de vias de fato na Rua Laurindo Cerqueira.

Chegando ao local a equipe visualizou, um homem se evadindo em uma motocicleta preta tomando sentido contrário ao da viatura, foi dado voz de abordagem , porém ele conseguiu se evadir.

Foi feito contato com a vítima que relatou que estava em sua casa quando seu cunhado chegou embriagado e o ameaçou dizendo que iria matá-lo, também o agrediu com uma telha, o que causou uma lesão na mão direita. O autor também ofendeu a esposa do cunhado com palavras de baixo calão, e danificou o portão da residência.

Os policiais foram então até a residência do agressor, e em contato com uma mulher que testemunhou os fatos, ela disse aos policiais que é amiga da vítima e estava na casa quando agressor chegou embriagado e se iniciou uma discussão.

Ele então agrediu a companheira com um capacete de motocicleta, foram vários golpes no rosto da vítima causando lesões, sendo que a ação também foi presenciada pelo filho do casal, uma criança de 4 anos.

Diante dos fatos a equipe realizou patrulhamento por toda a cidade e nas imediações da residência, porém não conseguiu localizar o autor. As vítimas foram orientadas das medidas cabíveis ao caso.

