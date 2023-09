Homem é acusado de agredir e tentar atropelar adolescentes em Arapuã

A agressão teria ocorrido por um suposto dano no veículo do caminhoneiro

Na noite de quarta-feira (13), por volta das 21 horas, a equipe de serviço da Polícia Militar (PM) foi acionada para a Rua Lindolfo Wliman na cidade de Arapuã em atendimento a uma situação de lesão corporal contra dois menores.

Na residência das vítimas, também se encontrava o Conselho Tutelar e os pais, em conversa com os menores, dois irmãos, eles relataram que estavam em uma festa com os amigos, quando estavam voltando, um caminhoneiro teria agredido um dos irmãos com um chute no rosto, e logo após tentou jogar o veículo sobre o outro, decorrente de um suposto amassado em seu veículo.

Os menores correram até o Conselho Tutelar para pedir ajuda, e os conselheiros levaram os irmãos para a residência dos pais e acionaram a PM.

De posse das informações, os policiais foram a residência do agressor, no distrito de João Batista, porém sem êxito. Também foi realizado patrulhamento na região, mas que restaram infrutíferas.

