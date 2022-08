Homem é acusado de abuso sexual e chantagem em Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

A Polícia Militar (PM) foi acionada na manhã de domingo (21) para uma residência no centro de Ivaiporã, onde um homem relatou que a filha havia sido abusada sexualmente.

continua após publicidade .

No local, o pai disse aos policiais militares que a filha foi abusada sexualmente durante a noite pelo funcionário de uma empresa de segurança da cidade.

Os policiais em conversa com a filha, ela disse que o fato ocorre a aproximadamente um ano e meio, por meio de chantagens emocionais e ameaças, como “se a vítima não mantivesse relações as irmãs iriam arcar com isso, que a família dele é perigosa” entre outras ameaças.

continua após publicidade .

O pai ainda apresentou algumas mensagens de WhatsApp com ameaças, e pedindo dinheiro.

Diante dos fatos a família foi orientada sobre os procedimentos cabíveis, e foi iniciado buscas e diligências a fim de localizar o possível autor, que foi encontrado na Praça Manoel Teodoro da Rocha.

Ele foi encaminhado a 6ª CIPM para lavratura de documentação pertinente e posteriormente a 54ª DRP para providências de polícia judiciária.

Siga o TNOnline no Google News