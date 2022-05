Homem dorme na rodoviária e tem dinheiro e celular furtados

Da Redação

Rodoviária de Ivaiporã / Imagem meramente ilustrativa

Um homem teve o celular e uma quantia em dinheiro furtados na madrugada de sexta-feira (27), na Rodoviária de Ivaiporã.

Conforme consta no boletim de ocorrência da Polícia Militar, a equipe de serviço foi chamada à rodoviária por volta das 6 horas. No local, o solicitante relatou que iria viajar de ônibus pela manhã para a cidade de Maringá.

Porém no dia anterior, decidiu ir para a rodoviária onde passou a noite com algumas pessoas que estavam nos fundos do terminal rodoviário.

Ao acordar pela manhã deu por falta do seu aparelho celular, que ele não soube precisar modelo e número e aproximadamente R$600,00 em dinheiro.

Após as informações repassadas pela vítima, a PM realizou buscas, porém não localizou os autores, a vítima foi orientada.