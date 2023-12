Homem diz ter sofrido racismo em frente de lanchonete em Jandaia

Um homem denunciou um caso de racismo ocorrido no início da noite deste domingo (3) em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí. O caso teria acontecido em frente a uma lanchonete localizada na Avenida Tancredo Neves, no centro da cidade.

Segundo a Polícia Militar (PM), ele afirmou que estava com a sua família em frente ao estabelecimento, quando se aproximou um homem montado em um cavalo, com uma camisa xadrez e um chapéu. O homem teria ido até a vítima e sua família e teria dito que “o cavalo dele não gostava de preto”.

Ainda conforme os policiais, depois de ouvir as informações repassadas polo homem que teria sofrido o racismo, os agentes realizaram rondas pela região para tentar encontrar o suspeito, porém ele não foi localizado.

