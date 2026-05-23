ROUBO

Homem diz que foi atacado por grupo e teve R$ 6,4 mil roubados em Lunardelli

Vítima disse à Polícia Militar que foi agredida por um grupo de homens durante a madrugada deste sábado (23)

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.05.2026, 08:49:09 Editado em 23.05.2026, 08:49:05
Autor Vítima contou a PM que poi agredido por sete homens - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um homem procurou a Polícia Militar na madrugada deste sábado (23), por volta das 3 horas, para denunciar um roubo ocorrido em Lunardelli, no Vale do Ivaí. Segundo o boletim de ocorrência, ele perdeu R$ 6,4 mil após uma briga em um posto de combustíveis localizado na área central da cidade.

A vítima contou que estava no posto quando foi abordada por sete homens. Conforme o relato, um dos envolvidos afirmou que ele teria encostado em uma motocicleta, dando início à confusão.

Na sequência, o grupo passou a agredi-lo. O homem disse aos policiais que tentou apenas se defender durante as agressões. Depois que os envolvidos deixaram o local, a vítima percebeu que o dinheiro que carregava no bolso havia desaparecido.

O homem afirmou ainda à PM que desconfia de uma pessoa com quem estava antes da confusão, já que ela sabia que ele portava a quantia em dinheiro e aparentava conhecer alguns dos envolvidos.

A Polícia Militar realizou buscas na região, mas ninguém foi encontrado. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que vai investigar o roubo em Lunardelli.

investigação policial Lunardelli POLICIA MILITAR roubo segurança pública vítima de agressão
