Homem diz que foi atacado por grupo e teve R$ 6,4 mil roubados em Lunardelli
Vítima disse à Polícia Militar que foi agredida por um grupo de homens durante a madrugada deste sábado (23)
Um homem procurou a Polícia Militar na madrugada deste sábado (23), por volta das 3 horas, para denunciar um roubo ocorrido em Lunardelli, no Vale do Ivaí. Segundo o boletim de ocorrência, ele perdeu R$ 6,4 mil após uma briga em um posto de combustíveis localizado na área central da cidade.
A vítima contou que estava no posto quando foi abordada por sete homens. Conforme o relato, um dos envolvidos afirmou que ele teria encostado em uma motocicleta, dando início à confusão.
Na sequência, o grupo passou a agredi-lo. O homem disse aos policiais que tentou apenas se defender durante as agressões. Depois que os envolvidos deixaram o local, a vítima percebeu que o dinheiro que carregava no bolso havia desaparecido.
O homem afirmou ainda à PM que desconfia de uma pessoa com quem estava antes da confusão, já que ela sabia que ele portava a quantia em dinheiro e aparentava conhecer alguns dos envolvidos.
A Polícia Militar realizou buscas na região, mas ninguém foi encontrado. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que vai investigar o roubo em Lunardelli.
