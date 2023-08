Homem dirige em 'zigue-zague' e é preso pela Polícia Civil de Faxinal

Foi realizado o teste do etilômetro, que indicou um valor de 0,62 mg/L

Um homem, de 43 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) após dirigir embriagado na cidade de Faxinal, no Vale do Ivaí. A equipe fazia um patrulhamento pelo bairro JK, quando avistou um veículo Volkswagen Gol em "zigue-zague".

Os policiais abordaram o motorista na Rua João Leandro Barbosa e constataram que o homem estava visivelmente embriagado. Ele apresentava dificuldades de equilíbrio, exalava forte odor etílico e suas falas eram desconexas.

Foi realizado o teste do etilômetro, que indicou um valor de 0,62 mg/L. O aparelho utilizado pertence a Polícia Militar do Paraná (PMPR).

O condutor do carro foi preso em flagrante e, após ser levado ao hospital, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia para os procedimentos necessários.

