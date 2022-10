Homem desorientado invade casa e assusta moradora, em Marilândia

Da Redação

Uma moradora de Marilândia do Sul levou um susto na manhã desta quarta-feira (26). Um homem desconhecido invadiu a casa dela, no centro da cidade. Desesperada, a mulher fugiu para a rua em busca de ajuda. A vítima, de 59 anos, chamou a Polícia Militar e contou que estava com medo de voltar para casa, suspeitando que o invasor ainda estaria no interior de sua residência.

Os Policiais Militar foram ao local, na rua Paraná, área central da cidade e entraram na casa da mulher para averiguações e encontrar um homem, que foi abordado e identificado. O homem, de 34 anos, porém, não tinha nada de ilícito com ele e nem possuía antecedentes criminais.

Ao ser abordado, o homem se queixava apenas de estar confuso, não sabendo nem sequer dizer onde estava. Como a dona da casa não percebeu nada fora do lugar ou revirado na casa, e diante dos sinais de desorientação do homem, ela decidiu não representar contra o invasor, que foi orientado e liberado.

