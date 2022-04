Homem descumpre medida protetiva e agride ex-mulher

Da Redação

MANAUS - AM 3/08/18 - ENTREVISTA SOBRE COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. 1 JUIZADO ESP. NO COMBATE A VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NA FOTO: SIMULAÇÃ EM SILHUETA DE AGRESSÃO CONTRA A MULHER. FOTO: JUNIO MATOS/ACRÍTICA

Uma mulher, de 31 anos, foi vítima de violência doméstica na madrugada deste sábado (16), em Jandaia do Sul. Segundo a Polícia Militar (PM) esta não é a primeira vez que ela é agredida pelo ex-marido que descumpriu a medida protetiva estabelecida pelo judiciário.

continua após publicidade .

Uma equipe foi até o local onde a violência aconteceu e se deparou com sinais de violência por toda a casa, que estava revirada com vários móveis danificados. A vítima, por sua vez, tinha escoriações no rosto, na boca, nas mãos e pernas. Ela afirmou que foi a terceira vez que sofreu agressões por parte do ex-marido, que tem 41 anos.

O homem foi identificado mas até a manhã deste sábado não havia sido preso. Segundo a PM, a mulher optou por não representar contra seu agressor e retirou a medida protetiva contra ele.