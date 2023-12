Homem descumpre medida protetiva, agride a mãe e acaba preso

Por volta das 17h30 de sexta-feira (29) a Polícia Militar (PM) de Ivaiporã atendeu na Av. Aparício Cardoso Bitencourt um caso de violência doméstica.

No local os policiais conversaram com a solicitante que informou que seu filho teria feito uso de bebidas alcoólicas e chegou na residência querendo ver a filha dele. Porém, de acordo com solicitante, ele possui medida protetiva em relação aos filhos e ela no intuito de proteger sua neta tentou impedir que ele se aproximasse dela.

Neste momento o agressor empurrou a sua mãe e desferiu tapas em seu rosto. Foi então que ela saiu da casa para acionar a Polícia Militar e ele ficou dentro da residência com a menor.

A equipe fez buscas no local, mas não encontrou o agressor que havia se evadido pelos fundos da casa, sendo localizado somente a criança que estava trancada dentro do banheiro chorando.

No momento em que estava sendo colhido informações, o homem retornou a residência, sendo então dada voz de prisão. Ele resistiu sendo necessário utilizar técnica policial com uso de força física.

Após contido o agressor foi algemado e após os procedimentos legais foi encaminhado para à 54ª Delegacia de Polícia de Ivaiporã.

