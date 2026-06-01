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Homem desaparecido é encontrado morto às margens da PR-650 em São João do Ivaí

Rafael Matias, de 44 anos, estava desaparecido desde o fim de semana; causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.06.2026, 14:07:39 Editado em 01.06.2026, 14:08:56
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Homem desaparecido é encontrado morto às margens da PR-650 em São João do Ivaí
Autor Corpo foi encontrado às margens da PR-650, na região da Água Rica - Foto: Reprodução/Canal HP

Um homem que estava desaparecido desde o último fim de semana foi encontrado morto no final da manhã desta segunda-feira (1º), às margens da PR-650, na região da Água Rica, em São João do Ivaí. A vítima foi identificada como Rafael Matias, de 44 anos, morador de Lunardelli.

Segundo informações apuradas no local, Rafael havia sido visto pela última vez entre a madrugada de sábado (30) e domingo (31). Ele saiu do distrito de Santa Luzia da Alvorada e seguia de motocicleta para Lunardelli, mas não chegou ao destino.

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O corpo foi localizado próximo ao pontilhão da Água Rica, nas imediações do Boteco do Haelton. Trabalhadores que atuam em obras do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) encontraram a motocicleta e a vítima em uma área de difícil visualização ao lado da rodovia.

Equipes da Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local para os primeiros atendimentos. A Polícia Científica e o Instituto Médico-Legal (IML) também foram acionados para realizar a perícia e a remoção do corpo.

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Familiares procuravam por Rafael desde o desaparecimento e haviam mobilizado buscas nos últimos dias. O caso ganhou repercussão na região após pedidos de ajuda para localizar o motociclista.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. A suspeita inicial é de que o condutor tenha perdido o controle da motocicleta e saído da pista, mas a dinâmica do ocorrido depende da conclusão dos exames periciais.

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As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. A suspeita inicial é de que o condutor tenha perdido o controle da motocicleta e saído da pista, mas a dinâmica do ocorrido depende da conclusão dos exames periciais.

A Polícia Civil acompanha a investigação e aguarda os laudos técnicos da Polícia Científica e do IML para determinar a causa da morte e esclarecer como ocorreu o acidente.

Com informações Canal HP/São João do Ivaí

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acidente de motocicleta desaparecimento investigação policial morte são joão do ivai Segurança no Trânsito
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