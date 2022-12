Homem denuncia vizinho por maus tratos contra idosos e PCD

Da Redação

Em Rio Branco do Ivaí, um homem procurou a Polícia Militar (PM) na quinta-feira (1) para denunciar um vizinho por violência doméstica e maus tratos contra um casal de idosos e a filha do casal que é PCD (Pessoa com Deficiência), no Bairro Monjolinho, no Distrito de Porto Espanhol.

Conforme relatos do denunciante, ele é vizinho de um casal de idosos, e a aproximadamente dois anos, a filha do casal se relaciona com um indivíduo e tem uma filha de um ano de idade. Desde então o indivíduo foi morar na casa dos sogros, e passou a agredir os mesmos e a filha do casal.

Ele relatou que por várias vezes escutou gritos e barulho de coisas quebrando dentro da casa. Inclusive, sua esposa já presenciou o homem agredindo a mulher deficiente no meio da rua a base de pedradas.

O denunciante disse ainda, que tem conhecimento de áudios em que o autor por várias vezes ameaça o sogro de morte, e que vende os pertences da família sem autorização. Inclusive, vendeu a geladeira da casa contra a vontade dos sogros.

Segundo o denunciante, o sogro não representa contra o genro por ter medo de represálias. Desta forma resolveu registrar boletim para que providências possam ser tomadas. As informações seriam repassadas para a Polícia Civil para as medidas cabíveis ao caso.

