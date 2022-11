Homem denuncia ex-esposa por abuso sexual no Vale do Ivaí

Da Redação

Um homem, morador de Jandaia do Sul, procurou a Polícia Militar (PM) alegando que a ex-esposa tentou lhe abusar sexualmente. O crime teria acontecido na madrugada desta quarta-feira (09), na casa da mulher, em Mandaguari.

A vítima relatou que foi até a residência para que pudessem conversar sobre a separação recente e sobre a filha do casal. Em determinado momento, a mulher informou que havia retirado a medida protetiva contra ele.

O homem afirmou que sua ex-esposa desejava ter relações sexuais, mas que ele não aceitou. Com isso, a mulher o trancou dentro da casa, e ele precisou pular a janela para conseguir sair do local. A vítima ficou com alguns hematomas, por ter sigo "agarrado".

De acordo com o Canal HP, ele também alega que a ex-companheira o ameaçou e, com um cabo de vassoura, tentou danificar seu carro. O homem, então, retornou para Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí.

Após prestar depoimento para a PM, a vítima afirmou que irá comparecer na delegacia da Polícia Civil para dar sequência ao caso.

Fonte: Informações do Canal HP.

