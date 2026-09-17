Homem denuncia comerciante por ofensas e ameaça de agressão em Ivaiporã
Homem relatou à PM que foi ofendido e ameaçado durante abordagem na Avenida Paraná
Um homem denunciou um comerciante por ofensas e ameaça de agressão em Ivaiporã, na quarta-feira (16). O caso ocorreu na Avenida Paraná, por volta das 12h35.
Segundo a Polícia Militar, o homem informou que transitava pela via pública quando foi abordado pelo comerciante. Conforme o relato, ele passou a proferir ofensas verbais e ameaças de agressão física.
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A vítima também relatou que possui desavenças antigas com o comerciante. Durante o atendimento, os policiais ouviram a versão do acusado.
O comerciante confirmou ter proferido palavras de baixo calão contra o homem. No entanto, afirmou que era provocado por olhares considerados intimidatórios ao passar pelo local.
Ainda segundo o comerciante, essa atitude seria recorrente e também seria direcionada ao seu filho no ambiente de trabalho. Uma testemunha que estava no local se prontificou a prestar depoimento sobre as alegadas provocações.
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Diante do interesse da vítima em representar criminalmente, a PM orientou as duas partes sobre os procedimentos legais. Em seguida, a equipe lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência no próprio local.
O documento será encaminhado ao Juizado Especial Criminal.