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DESENTENDIMENTO

Homem denuncia comerciante por ofensas e ameaça de agressão em Ivaiporã

Homem relatou à PM que foi ofendido e ameaçado durante abordagem na Avenida Paraná

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem denuncia comerciante por ofensas e ameaça de agressão em Ivaiporã
Autor Polícia Militar atendeu ocorrência após discussão - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um homem denunciou um comerciante por ofensas e ameaça de agressão em Ivaiporã, na quarta-feira (16). O caso ocorreu na Avenida Paraná, por volta das 12h35.

Segundo a Polícia Militar, o homem informou que transitava pela via pública quando foi abordado pelo comerciante. Conforme o relato, ele passou a proferir ofensas verbais e ameaças de agressão física.

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LEIA MAIS: Ferramentas desaparecem de canteiro de obras em Ivaiporã e PM é chamada

A vítima também relatou que possui desavenças antigas com o comerciante. Durante o atendimento, os policiais ouviram a versão do acusado.

O comerciante confirmou ter proferido palavras de baixo calão contra o homem. No entanto, afirmou que era provocado por olhares considerados intimidatórios ao passar pelo local.

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Ainda segundo o comerciante, essa atitude seria recorrente e também seria direcionada ao seu filho no ambiente de trabalho. Uma testemunha que estava no local se prontificou a prestar depoimento sobre as alegadas provocações.

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Diante do interesse da vítima em representar criminalmente, a PM orientou as duas partes sobre os procedimentos legais. Em seguida, a equipe lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência no próprio local.

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O documento será encaminhado ao Juizado Especial Criminal.


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ameaça de agressão desavenças ivaipora Juizado Especial Criminal ofensas verbais POLICIA MILITAR
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