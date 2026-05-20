Homem denuncia ameaças após cobrança de dívida em Jardim Alegre

Um caso de ameaça foi registrado pela Polícia Militar na noite de terça-feira (19), no Conjunto José Pachulski, em Jardim Alegre. Segundo o boletim, um morador afirmou que dois homens foram até a residência para cobrar uma dívida do pai dele e fizeram ameaças caso não recebessem o valor.

De acordo com a PM, a equipe foi acionada via Copom por volta das 20h20. No local, o solicitante contou que os suspeitos chegaram à casa por volta das 17h30 e disseram que não sairiam sem o dinheiro em mãos.

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Ainda conforme o relato, os homens ameaçaram incendiar a residência e efetuar disparos de arma de fogo caso a dívida não fosse paga. Os policiais abordaram os dois envolvidos, mas nenhum objeto ilícito foi encontrado durante a revista.

A vítima informou aos policiais que não tinha interesse em representar criminalmente contra os autores. Segundo a PM, o morador pediu apenas que os homens fossem orientados pela equipe.

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A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência e orientou as partes envolvidas sobre os procedimentos cabíveis.

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