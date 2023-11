Homem deixa R$ 15 mil embaixo do banco do carro e é furtado na região

Segundo homem, dinheiro estava dentro de uma bolsa embaixo do carro dele

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um morador de Califórnia, no Vale do Ivaí, teve R$ 15 mil furtados durante a noite desta quinta-feira (16). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima teria afirmado que o dinheiro estava em uma bolsa preta embaixo de um banco do carro dele quando foi furtado.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Trem atinge veículo que tentava passar por linha férrea em Cambira

Ainda conforme o que a vítima teria relatado aos policiais, o furto aconteceu após ele parar para conversar com dois homens na Avenida Ponta Grossa, no centro da cidade. Depois da conversa, ele notou que o dinheiro havia sumido e por isso suspeitava que as pessoas que ele estava conversando que haviam cometido o crime.

continua após publicidade

Conforme os agentes, por conta da suspeita da vítima, eles foram até a residência dos suspeitos e fizeram contato com eles, mas os homens negaram ter cometido o crime. Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O) a vítima foi orientada a procurar a Polícia Civil para que o caso seja investigado.

Siga o TNOnline no Google News