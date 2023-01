Homem deixa carro parado após ficar sem gasolina e veículo é furtado

Da Redação

Imagem ilustrativa

Um homem procurou a Polícia Militar (PM) na noite de segunda-feira (23), por volta das 21h20, após descobrir que teve seu carro furtado na Rua Ucrânia, em Ivaiporã.

Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que no sábado (21) teria deixado o carro, um Fiat Siena prata, parado na rua e trancado, após o veículo ter ficado sem gasolina.

Quando a vítima retornou na segunda-feira percebeu que o carro foi furtado.

De posse das informações, a equipe policial realizou patrulhamento, mas o veículo não foi localizado.

PM atende ocorrência de Som Alto

Na segunda-feira (23), por volta das 15 horas, a PM foi acionada para atendimento de uma ocorrência de perturbação do trabalho, na Rua Renato Chotti, em Ivaiporã.

No local, uma casa alugada para festas, uma pessoa estava fazendo uma confraternização entre amigos e com o som alto. Diante do fato o vizinho decidiu representar.

Ambas as partes foram encaminhadas para 6ª CIPM juntamente com o aparelho de som, para a lavratura do termo circunstanciado.

