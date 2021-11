Da Redação

Um homem teve o aparelho celular furtado de dentro do carro no centro de Jardim Alegre. A ocorrência foi registrada pela vítima na tarde de segunda-feira (22) no Destacamento da Polícia Militar (DPM) da cidade.

Segundo a vítima, no sábado (20) ele estacionou o veículo e não trancou as portas, foi pagar algumas contas e quando retornou percebeu que o aparelho celular (Samsung Galaxy A03s preto) havia sido subtraído.