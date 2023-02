Homem defende irmã de agressões e luta com o ex-cunhado

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na madrugada deste domingo (19), em Lidianópolis, a polícia foi acionada depois que um homem tentou agredir e matar a ex-mulher. Ele havia invadido a residência após pular o muro dos fundos da casa. O autor foi preso e encaminhado à delegacia de Polícia Civil em Ivaiporã.

Consta no registro da Polícia Militar, que no local os policiais conversaram com a vítima e o irmão dela, eles passaram a relatar que estavam no interior da residência quando foram surpreendidos pelo ex-convivente da vítima que entrou na casa sem permissão.

O homem pediu para que o autor se retirasse da residência, porém ele ignorou e partiu para cima de sua irmã, agarrando-a pelo pescoço.

Para proteger sua irmã, ele entrou em luta corporal com o autor. O chão da residência se encontrava com vários vestígios de sangue.

Em determinado momento, o agressor conseguiu se desvencilhar do ex-cunhado e pegou uma faca que estava na cozinha, partindo para cima novamente da ex-mulher, a ameaçando de morte.

Para se proteger, ela conseguiu sair correndo e pulou um muro, se escondendo dentro de um quintal de uma casa da rua dos fundos e entrou em contato com o 190. Quando a equipe chegou ao local, o autor já havia se evadido entrando em uma plantação de café.

A equipe policial saiu em diligências e novamente a vítima entrou em contato, pois o autor havia retornado a casa em posse de pedras grandes em suas mãos, e aparentemente com uma faca na cintura.

Quando os policiais retornavam para a residência, visualizou vários indivíduos correndo atrás do autor, que se encontrava bastante ensanguentado e com ferimentos visíveis no rosto, cabeça e braços.

Ao ser dada voz de abordagem ele passou a desobedecer, abrindo os braços e partindo para cima da equipe policial, mas acabou contido.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor, sendo necessário o uso de algemas pois o homem se encontrava transtornado e muito agressivo. A vítima apresentava lesões sofridas em virtude da luta corporal na mão direita e nas duas pernas.

Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados até a sede da 6ª CIPM para lavratura do boletim de ocorrência, e posteriormente à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil para as providências cabíveis.

